Айдын Керимов, автор haqqin.az 5 мая 2022, 23:30

Армения – отдушина для западного мира. Вашингтон позволяет любому правительству в Ереване, будь то пророссийский Саргсян или прозападный Пашинян, нарушать немыслимые красные границы в области прав человека и демократических свобод, установленные для прочего постсоветского мира. Ереван сотрясают антиправительственные демонстрации с требованием отставки Пашиняна и его правительства. И лидер армянской бархатной революции успел прибегнуть к самым жестким формам политических репрессий. Начались массовые задержания неугодных активистов и манифестантов, а бешеные полицейские эскадроны применяют насилие в отношении противников власти. Удивительная метаморфоза, но молчание Вашингтона и демократических институтов западного мира сильно затянулось. Поглощенный украинской драмой коллективный Запад не замечает, а вероятно не хочет замечать подавление общечеловеческих свобод.

Прозападные скептики и несогласные могут возразить удобным аргументом, что в Ереване мочат «пророссийскую массовку». И это полностью удовлетворяет интересы Вашингтона особенно в свете неограниченного политического вмешательства Кремля во внутриполитические процессы. Запад заинтересован в расчистке токсичного политического поля. Позвольте, но следуя этой логике, как же объяснить неистовую реакцию Госдепа и европейских институтов к перманентным эксцессам, происходившим в недавнем прошлом в политической жизни Азербайджана. Стоило властям в Баку припереть к стенке заурядного проиранского активиста, повязанного с «Аль-Кудс», КСИР или Эттелаатом или вызвать на допрос журналиста из «пятой колонны», вооруженного кратким курсом «Единой России», как Вашингтон поднимал несусветный гвалт, обвиняя азербайджанское правительство в нарушении фундаментальных свобод. Ежегодные отчеты Госдепа изобилуют живописными фактами защиты прав иранских активистов и прокремлевских пропагандонов в Азербайджане. Однако армянская реальность обязывает Запад к обету молчания.

Запад поощряет вседозволенность Армении. Ей позволено то, что не позволено ни одному государству в мире. В кульминационный момент жесткой конфронтации западного мира с Ираном, Армения расширяла стратегические союзнические отношения с теократическим режимом во всех сферах – от финансово-банковской сферы до транзитно-транспортных коммуникаций и импорта энергоносителей. Долгие годы Вашингтон и ЕС не только с «особым пониманием и чуткостью» воспринимали шалости баловня кавказской судьбы, но и мотивировали этот стратегический союз с «осью зла» намерением спасения многострадального народа. Но стоило Азербайджану подключиться к глобальным транзитным проектам в направлении Ирана, к примеру стратегическому маршруту «Север-Юг», и начать финансирование азербайджанского участка маршрута, как в Баку тотчас появлялся «гневный ястреб» Болтон с недовольной гримасой и проклятьями в устах.

Идентичное происходит и в системе отношений с подсанкционной Россией. Пашиняновская Армения – в первых рядах антиукраинского фронта. Ереван помогает «оккупационным войскам» своими военно-воздушными силами, выражает идейно-политическую солидарность с донбасскими сепаратистами, бросает в бой с украинской демократией свои военные подразделения, украшенные армянскими знаменами. Весь армянский политический истеблишмент подключился к позорной антиукраинской кампании, шельмуя лучших сынов Украины, вставших на пути «золотой орды». Вашингтон армянские СМИ не замечает, как и строго обходит вниманием массовые демонстрации в центре Еревана в поддержку оккупации Украины. Вопиющий факт – жрецы американской демократии отнеслись как к должному к наисквернейшему участию Армении в осуществлении бархатного переворота в Казахстане и свержению Нурсултана Назарбаева. А ведь именно Пашинян, укрепленный армянским оружием и политическим вмешательством возглавил процесс смещения самодостаточного национального лидера и способствовал приходу к власти «пророссийской группировки». Лидер любой другой постсоветской страны после этой подлой аннексии поплатился и стал бы нерукопожатным для Запада. Но только не Пашинян. Его еще больше зауважали в кабинетах Вашингтона и Брюсселя. Похлопали по плечу и поблагодарили за гибкость.