Анджей Дуда заявил, что «границы между Польшей и Украиной фактически не будет

Границы между Польшей и Украиной фактически не будет на десятилетия, а может быть, на столетия, заявил президент Республики Польша Анджей Дуда, передает УНН.

«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», - сказал Дуда.