Мощные взрывы в Краматорске, бои на подступах к Северодонецку

Вечером 5 мая в Краматорске Донецкой области Украины прогремели мощные взрывы. Причины пока не известны, сообщается в Telegram-канале «Краматорск новости».

«Мощные взрывы в Краматорске», - говорится в сообщении.

В то же время глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что идут бои в селе Воеводовка возле самого Северодонецка – административного центра украинской части области. По словам Гайдая, контроль над селом переходит из рук в руки.

Сергей Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в Рубежном и Попасной, последняя уже полностью уничтожена, но все же еще не взята россиянами.