Лукашенко пообещал «делать все, чтобы Украина осталась в своих границах»

«Вы знаете, мне кажется, ну такая шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас, - отметил Лукашенко. – Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины», цитирует президента Беларуси БелТА.

«...Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины».

«Для меня разрушение Украины и потеря целостности Украины, независимости неприемлемы. И я буду делать все, чтобы Украина осталась в своих границах, - заявил Лукашенко. – Это и Зеленский видит. Поэтому вот такая необычная шальная мысль, что мы будем вместе противостоять полякам там или еще кому-то…»

«Это будет эскалация очень серьезная, поэтому надо остановиться», - призвал глава белорусского государства.