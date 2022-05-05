Джен Псаки уходит из Белого дома. Ее сменит Карин Жан-Пьер

«Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома», - заявил представлявший ее президент США Джо Байден, выразив уверенность, что новый пресс-секретарь «станет сильным голосом, который будет говорить от моего имени и от имени этой администрации».

Президент поблагодарил Джен Псаки, заявив, что она «прямо и откровенно говорила с американцами и при этом сохраняла чувство юмора». Ее новое место работы не уточняется. СМИ писали, что она уйдет на телевидение.

Карин Жан-Пьер станет первой чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря Белого дома. Джо Байден сказал, что она обладает «опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы».