Дерзкое вооруженное ограбление в центре Парижа

Дерзкое вооруженное ограбление ювелирного магазина Chanel произошло в центре Парижа в четверг после обеда, сообщает телеканал BFM.

«Четыре человека в масках и масках, по крайней мере один из которых был вооружен автоматом, ограбили роскошный магазин часов и ювелирных изделий Chanel в четверг днем недалеко от Вандомской площади в самом центре Парижа», - говорится в сообщении телеканала.

По предварительным данным, никто не пострадал. Нападавшие похитили ювелирные изделия на несколько миллионов евро, после чего скрылись на скутере и мотоцикле. Правоохранительные органы начали расследование.

Бутик располагается на улице Мира (rue de la Paix) – модной торговой улице в центре Парижа, где находятся магазины многих известных ювелирных домов.