МИД Грузии эвакуируют

Министерство иностранных дел Грузии будет временно переведено в другое здание, сообщили грузинские СМИ.

Согласно сообщению, старинное здание пострадало от подземных толчков, по зданию пошли трещины, а уже существовавшие стали шире. Помещение, согласно заключению, должно быть освобождено как можно скорее. До принятия мер безопасности находиться там будет запрещено.

В Грузии подземные толчки участились в последнее время. Одно из самых ощутимых землетрясений произошло 13 февраля, магнитуда составила 6,2.