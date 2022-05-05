Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

Сегодня состоялись ответные полуфинальные матчи во втором и третьем по значимости футбольных еврокубковых турнирах – Лиге Европы и Лиге конференций.

В Лиге Европы немецкий «Айнтрахт» со счетом 1:0 обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» и вышел в финал. Единственный гол на 26-й минуте забил Рафаэль Борре. Общий счет противостояния – 3:1.

В финале клуб из Франкфурта встретится с шотландским «Рейнджерс», который прошел другой немецкий клуб «Лейпциг». Команда из Глазго победила со счетом 3:1, а общий счет – 3:2 в пользу шотландцев.

Джеймс Тавернье вывел «Рейнджерс» вперед на 18-й минуте. Спустя шесть минут Глен Камара сделал счет 2:0. На 70-й минуте Кристофер Нкунку сократил разрыв и восстановил равновесие по сумме двух матчей. Но через 10 минут Джон Ландстрем поставил точку в этой дуэли.