Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
Сегодня состоялись ответные полуфинальные матчи во втором и третьем по значимости футбольных еврокубковых турнирах – Лиге Европы и Лиге конференций.
В Лиге Европы немецкий «Айнтрахт» со счетом 1:0 обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» и вышел в финал. Единственный гол на 26-й минуте забил Рафаэль Борре. Общий счет противостояния – 3:1.
В финале клуб из Франкфурта встретится с шотландским «Рейнджерс», который прошел другой немецкий клуб «Лейпциг». Команда из Глазго победила со счетом 3:1, а общий счет – 3:2 в пользу шотландцев.
Джеймс Тавернье вывел «Рейнджерс» вперед на 18-й минуте. Спустя шесть минут Глен Камара сделал счет 2:0. На 70-й минуте Кристофер Нкунку сократил разрыв и восстановил равновесие по сумме двух матчей. Но через 10 минут Джон Ландстрем поставил точку в этой дуэли.
Таким образом, 18 мая в испанской Севилье встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс».
А в решающем матче первой в истории Лиги конференций сыграют нидерландский «Фейеноорд» и итальянская «Рома».
«Фейеноорд» прошел обидчика «Карабаха» - французский «Марсель». Сегодня команды сыграли вничью 0:0, а в первой игре голландцы выиграли 3:2.
«Рома» же прошла английский «Лестер», победив со счетом 1:0 благодаря голу Тамми Абрахама. Общий счет – 2:1 в пользу команды Жозе Моуринью. Финал состоится 25 мая в Тиране.