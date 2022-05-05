В Пентагоне сообщили о незначительном успехе войск России в Донбассе
Российские войска добились незначительного успеха в восточной части Украины. Несмотря на это, украинские войска оказывают жесткое сопротивление и сдерживают врага, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
«Российские войска достигли небольшого прогресса, в частности, в северной части Донбасса. Этот прогресс, по мнению США, не таков, какого ожидала достичь армия РФ на данный момент в этом регионе», - заявил Кирби, отметив, что, по мнению Пентагона, украинцы оказывают очень жесткое сопротивление на линии столкновения.