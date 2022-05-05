Коронавирус: безбожно врали почти все
Всемирная организация здравоохранения дала оценку количеству погибших от коронавируса: человечество потеряло около 15 миллионов человек. Эта цифра очень сильно отличается от официальных данных, которые предоставляли правительства. Согласно данным умерло «только» 5,4 миллиона человек.
Так, в одной только Индии пандемия унесла жизни 4,7 миллиона человек, почти треть всех мировых потерь, но официальная цифра в десять раз меньше.
В основу подсчетов, давших такие результаты, был положен метод определения количества избыточных смертей, то есть превышения смертности по отношению к обычной ожидаемой смертности. В целом по планете за время пандемии умерло на 13% людей больше, чем если бы она не случилась.
Чемпионом по недосчитанным смертям от ковида, по данным ВОЗ, является Египет. Официальные данные меньше реальных потерь в 11,6 раз. Следом идет упомянутая уже Индия – в 10 раз. Пакистан – в 8 раз, Индонезия – в 7 раз. В Европе отличилась Сербия – в 4,4 раза. Почти настолько же занизил пандемийную смертность Казахстан. Россия – «всего» в 3,5 раза.
Наверняка не всегда занижение реальных цифр было обусловлено политическими причинами. Весьма вероятно, могло сказываться и несовершенство методик подсчетов. Но, как говорят эксперты ВОЗ, в любом случае отсутствие реальной информации мешает в будущем правильно реагировать на пандемии и принимать своевременные и точные меры.
Среди стран, в которых отмечена рекордная избыточная смертность: Перу – 437 человек на 100 тысяч населения, Россия – 367, Бразилия – 160, Турция – 156, США – 140, Германия – 116. Средняя цифра по миру – 96. При этом в таких странах, как Китай, Япония и Австралия отмечена отрицательная смертность, там ковид практически не отразился на показателях смертности по стране.
Очень недостаточно информации по странам Африки. И один из главных выводов ВОЗ: необходимо качественным образом совершенствовать во всем мире систему регистрации заболеваний и их последствий. Нынешняя пандемия точно не последняя.