Коронавирус: безбожно врали почти все

Всемирная организация здравоохранения дала оценку количеству погибших от коронавируса: человечество потеряло около 15 миллионов человек. Эта цифра очень сильно отличается от официальных данных, которые предоставляли правительства. Согласно данным умерло «только» 5,4 миллиона человек.

Так, в одной только Индии пандемия унесла жизни 4,7 миллиона человек, почти треть всех мировых потерь, но официальная цифра в десять раз меньше.

В основу подсчетов, давших такие результаты, был положен метод определения количества избыточных смертей, то есть превышения смертности по отношению к обычной ожидаемой смертности. В целом по планете за время пандемии умерло на 13% людей больше, чем если бы она не случилась.