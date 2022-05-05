У США «неисчерпаемые» запасы оружия для Украины

Возможности Вашингтона по доставке оружия Украине по-прежнему «неисчерпаемы». Об этом говорит регулярность военных поставок, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РИА Новости.

«У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», - подчеркнул представитель Госдепа. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о том, что оружейные конвои станут военными целями, которые в Украине будут уничтожаться. Регулярность американских поставок показывает, что возможности у Вашингтона сохраняются, добавил Прайс.

Он также уточнил, что сейчас США намерены укрепить позиции Украины в контексте переговоров с Москвой.