Туркменистан созовет конференцию, чтобы потушить «Врата ада»
Туркменистан созовет 23 июня международную научную конференцию, чтобы решить проблему газового кратера Дарваза, известного как «Врата ада», сообщает туркменское информационное агентство Ориент.
Конференция под названием «Сокращение выбросов в окружающую среду в условиях добычи углеводородов и перспективы управления газовым кратером Дарваза» пройдет в Ашхабаде. Ведущие специалисты в области энергетики обсудят инновационные технологии в добыче углеводородов и снижении выбросов попутных газов.
По данным агентства, в заседаниях и дискуссиях примут участие представители международных организаций и финансовых институтов: ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также дипмиссий, аккредитованных в Туркменистане.
Газовый кратер в пустыне Каракумы, в 266 км от Ашхабада, появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Впоследствии представляющий собой котловину диаметром 60 и глубиной 20 метров кратер был прозван «Вратами ада». Столбы пламени, исходящие из каверны под кратером и появляющиеся в результате сгорания пригодного газа, могут достигать 15 метров в высоту.