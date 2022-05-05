Туркменистан созовет конференцию, чтобы потушить «Врата ада»

Конференция под названием «Сокращение выбросов в окружающую среду в условиях добычи углеводородов и перспективы управления газовым кратером Дарваза» пройдет в Ашхабаде. Ведущие специалисты в области энергетики обсудят инновационные технологии в добыче углеводородов и снижении выбросов попутных газов.

По данным агентства, в заседаниях и дискуссиях примут участие представители международных организаций и финансовых институтов: ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также дипмиссий, аккредитованных в Туркменистане.

Газовый кратер в пустыне Каракумы, в 266 км от Ашхабада, появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Впоследствии представляющий собой котловину диаметром 60 и глубиной 20 метров кратер был прозван «Вратами ада». Столбы пламени, исходящие из каверны под кратером и появляющиеся в результате сгорания пригодного газа, могут достигать 15 метров в высоту.