Британия может отправить Украине дальнобойное вооружение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в четверг обсудили возможность поставок в Украину дальнобойного вооружения, необходимого для отражения российской агрессии, говорится в заявлении пресс-секретаря британского премьера.

«Лидеры двух стран обсудили обстановку на фронте и запросы вооруженных сил Украины, в том числе необходимость в дальнобойных орудиях, которые могли бы помешать обстрелам мирного населения», - отмечается в заявлении.