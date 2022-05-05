«Делаем все, чтобы спасти и военных»: Зеленский подтвердил, что штурм «Азовстали» не прекращается

Обстрелы «Азовстали» не прекращаются, но оттуда нужно вывезти гражданских, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народам Украины и Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave Ukraine.

«Сейчас российские обстрелы и штурм «Азовстали» не прекращаются. Но еще нужно вывезти оттуда гражданских. Женщин вывезти, детей, много детей, которые там остались... Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя...», - отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что там находятся разные подразделения и у них много раненых, но «они не сдаются, они держат позиции».