Лукашенко рассказал о звонке Саддама Хусейна в 2003 году

Президент Ирака Саддам Хусейн звонил президенту Беларуси Александру Лукашенко во время вторжения США в Ирак в 2003 году и просил его передать США, что тот не хочет воевать с американцами и готов договариваться, в том числе по поставкам нефти. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Associated Press.

«Он готов был договариваться. Зачем вы его повесили?» — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко привел в пример политику двойных стандартов в отношении прав человека и игнорирования событий на территории собственно Соединенных Штатов. «У вас застрелили в Капитолии людей, женщину, которая воевала за США. Почему тишина? Не очень справедливо получается», — заявил Лукашенко, имея в виду ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, застреленную офицером полиции в Капитолии 6 января 2020 года.