Американские СМИ: удар по «Москве» нанесли благодаря данным разведки США

Украинский ракетный удар по российскому крейсеру «Москва» нанесли благодаря американским разведданным, переданным Украине, сообщил американский телеканал NBC, а вслед за ним Washington Post и New York Times, все со ссылкой на несколько анонимных чиновников из США.

BBC передает, что, по разным оценкам, численность экипажа «Москвы» составляла от 416 до 680 человек, в том числе, как выяснилось позже, матросы-срочники. Американские источники подтверждают украинскую версию о том, что в корабль 13 апреля попали две украинские ракеты «Нептун», после чего он загорелся и в конце концов затонул. Число российских жертв американские чиновники не назвали, сказав лишь, что оно было высоким.

BBC отмечает, что российская версия событий вызывает много вопросов: 13 апреля российские власти заявили, что на флагмане Черноморского флота возник пожар, вызвавший детонацию боезапаса. На следующий день они сообщили, что корабль затонул при буксировке в Севастополь. 22 апреля минобороны России сообщило, что в результате этого пожара один член экипажа погиб и еще 27 «пропали без вести». С тех пор сообщений о том, чтобы этих людей нашли живыми или мертвыми, не поступало. Российские власти также ни разу не объяснили причины «пожара», приведшего, по их версии, к гибели корабля.

По словам американских источников, вооруженные силы Украины выпустили ракеты по крейсеру, сперва запросив у американцев информацию о нем. Американские источники говорят, что не принимали участия в решении ударить по «Москве».

Рано утром в четверг New York Times со ссылкой на анонимные источники писала о том, что благодаря американским разведданным ВСУ удалось убить необычно большое число высокопоставленных российских военных. В Совете национальной безопасности США эту публикацию назвали безответственной, а в Пентагоне указали, что никаких данных, позволяющих индивидуально атаковать российских военачальников, не предоставляют.