Politico составила список «продавших душу России» политиков Германии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список немецких политиков и бизнесменов, выступавших за сотрудничество с Россией и виновных в ошибочном подходе Берлина к Москве. Соответствующий рейтинг составило и опубликовало американское издание Politico.

«Германия не продала душу России в одночасье. Это был процесс, который занял годы, к моменту его завершения вся страна стала причастной к этому. Далее следует неполный список тех, кто больше всего виноват в ошибочном подходе Германии к России и ее лидеру», - пишет газета.