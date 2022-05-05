Politico составила список «продавших душу России» политиков Германии
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список немецких политиков и бизнесменов, выступавших за сотрудничество с Россией и виновных в ошибочном подходе Берлина к Москве. Соответствующий рейтинг составило и опубликовало американское издание Politico.
«Германия не продала душу России в одночасье. Это был процесс, который занял годы, к моменту его завершения вся страна стала причастной к этому. Далее следует неполный список тех, кто больше всего виноват в ошибочном подходе Германии к России и ее лидеру», - пишет газета.
Возглавила список экс-канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению издания, ни один немец не несет большей ответственности за кризис в Украине, чем Меркель, ведь она была уверена, что «взаимодействие с Россией - это путь к миру». Газета также включила в список президента Германии Франк-Вальтера Штайнмаера, выступавшего за сотрудничество с Москвой в сфере энергетики. Еще одна строчка досталась экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за «вечную верность» Путину. Кроме того, в список включили лидера крупнейшей оппозиционной партии страны «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца.
Среди организаций, на которых лежит ответственность за налаживание бизнес-связей с Россией, автор выделил Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.