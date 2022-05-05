Из Мариуполя эвакуировали еще 500 гражданских

Из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти еще почти 500 украинцев. Об этом заявили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram и генсек ООН Антонию Гутерриш в Twitter.

«Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских.

Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН», - написал Ермак.