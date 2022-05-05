Из Мариуполя эвакуировали еще 500 гражданских
Из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти еще почти 500 украинцев. Об этом заявили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram и генсек ООН Антонию Гутерриш в Twitter.
«Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских.
Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН», - написал Ермак.
В эти минуты идет следующий этап спасения украинцев из "Азовстали".
"Успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и близлежащих районов.
Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданским лицам", - написал Гутерриш.