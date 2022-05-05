Пентагон отрицает причастность к гибели крейсера «Москва»

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разведка Соединенных Штатов не предоставляла Украине разведданные о местонахождении российских генералов и крейсера «Москва».

«Соединенные Штаты предоставляют разведданные с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, но мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей украинскими военными», - цитирует генерала РБК-Украина.

По словам представителя Пентагона, у украинской разведки больше данных, чем у американской.

«У украинцев, откровенно говоря, гораздо больше информации, чем у нас, сочетая информацию, которую предоставляем мы и другие партнеры, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем они принимают собственные решения и предпринимают собственные действия», - заявил Кирби.