40 клиентам Kapital Bank погашен ежемесячный платеж по кредиту

Как сообщалось ранее, Kapital Bank проводит для клиентов, взявших кредит наличными, традиционную лотерею Kreditini biz ödəyək («Мы оплатим твой кредит»). Согласно условиям, клиенты, оформившие кредит в Kapital Bank с 4 апреля по 8 мая 2022 года через онлайн-каналы, автоматически становятся участниками лотереи и получают шанс стать победителями.

5 мая состоялся четвертый тираж лотереи, и еще 10 клиентов получили в подарок денежную сумму в размере их ежемесячного платежа по кредиту. Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке http://www.bit.ly/3Ka30.

Лотерейная акция все еще продолжается. В последнем тираже, который состоится 12 мая 2022 года и в котором примут участие все участники и даже победители предыдущих тиражей, Kapital Bank погасит 3 клиентам всю сумму кредита (до 10 000 AZN). Чтобы проверить свое участие в лотерее: https://bit.ly/3j5W1.