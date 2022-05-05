Назревает узбекско-киргизский конфликт: узбекские военные застрелили трех граждан Киргизии

Пограничники Узбекистана застрелили трех граждан Кыргызстана, стороны намерены обсудить инцидент в ходе переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре пограничной службы Кыргызстана.

"На кыргызско-узбекском участке государственной границы в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники ПВ СГБ (погранвойск Службы Госбезопасности, - ред.) Республики Узбекистан применили оружие в отношении трех граждан Кыргызской Республики. В результате чего граждане Кыргызстана А.К., 1974 г.р., А.Ж., 1998 г.р. и А.Ж., 2000 г.р., были ранены и доставлены в больницу Ала-Букинского района, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, с целью выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель Кыргызстана по Ала-Букинскому направлению незамедлительно провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению.