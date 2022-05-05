Американские конгрессмены дали зеленый свет на продажу F-16 Турции
Ряд членов Конгресса США дали зеленый свет на продажу истребителей F-16 Турции после посреднических усилий Анкары по ситуации в Украине, передает телеканал A Haber.
"Многие члены Конгресса, которые ранее прилагали усилия по исключению Турции из программы F-35, дали зеленый свет на продажу F-16 Турции после ее роли в военном процессе в Украине. Роль, которую сыграла Турция в последний период, снизила возможные возражения в Конгрессе по поводу продажи Анкаре F-16", - передает телеканал.
Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей США Грегори Микс подчеркнул необходимость работы США вместе с Турцией. "Турция предприняла некоторые действия в правильном направлении, хотя некоторые вещи время от времени беспокоят нас, есть области, где нам нужно работать с Турцией", - приводит его слова телеканал.
В свою очередь, Джим Риш, лидер республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, сказал, что "Турция представила заслуживающие доверия аргументы относительно того, почему ей нужны F-16".
В октябре прошлого года Турция обратилась к США с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов модернизации для своих военных самолетов.