Буш о Зеленском: «Уинстон Черчилль нашего времени»

Экс-президент США Джордж Буш назвал Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени". Об этом Буш написал в Instagram после разговора с Зеленским, сообщает Офис президента Украины.

"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени – сегодня утром. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не пошатнутся в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, защищающих свою свободу".

В свою очередь, Зеленский сказал, что "американцы откровенные, открытые люди" и что у украинцев и американцев общие ценности. Зеленский пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.