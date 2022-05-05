Генштаб Украины: Россия возобновила штурм «Азовстали», задействовав авиацию

«В Мариуполе россияне продолжают блокировать подразделения Сил обороны в районе «Азовстали», а в отдельных районах они возобновили штурм при поддержке авиации, чтобы взять под контроль завод». Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВС Украины.

В ведомстве отметили, что в подразделениях Вооруженных сил Беларуси также идет проверка боевой готовности сил реагирования.

«На Северском направлении признаков формирования россиянами наступательной группировки не обнаружено. На территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах держится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.