Противников Пашиняна будут забирать в армию

С начала масштабных акций протеста 1 мая полиция задержала сотни протестующих, большинство из которых молодые люди, которые участвовали в так называемых акциях гражданского неповиновения, перекрывая движение автотранспорта в Ереване. Всех задержанных освобождали, после того как они проводили несколько часов в отделениях полиции. Лидеры оппозиции заявляют, что акции протеста продолжатся.

Проправительственные депутаты в четверг призвали армянских военных призывать в армию или на армейские сборы людей, участвующих в демонстрациях оппозиции, которая призывает к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает армянская служба «Р адио Свобода».

Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян предположил, что многие из участников акций протеста уклоняются от обязательной военной службы или периодических сборов резервистов в армию.

«Среди задержанных мы хотим видеть истинных патриотов, истинных граждан Армении, которые должны отдать свой долг армии, если политическая цель оппозиции заключается в обеспечении безопасности Армении», — заявил Андраник Кочарян в ходе заседания комиссии.

«Я призываю полицию и Службу национальной безопасности Армении собрать личные данные этих граждан и передать их Министерству обороны Армении», - добавил он.

Эту идею поддержали и другие провластные депутаты, а также высокопоставленные представители правоохранительных органов и военные, участвующие в заседании.

Между тем правозащитники осудили инициативу Андраника Кочаряна, назвав ее незаконной и вопиющей. Один из них, Артур Сакунц, заявил, что полиция не имеет права передавать личные данные задержанных другим государственным органам.