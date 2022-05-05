Германия передаст Украине самоходные гаубицы: обучение начнется на следующей неделе

Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000. Договоренность об этом достигнута, заявила немецкий министр обороны Кристине Ламбрехт в ходе визита в Словакию, передает Deutsche Welle.

По ее словам, Украина получит машины, которые сейчас находятся на текущем ремонте и Бундесвер в них в настоящее время срочно не нуждается.

Министр также отметила, что обучение украинских военнослужащих обращению с этим вооружением может начаться в Германии на следующей неделе.