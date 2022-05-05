Ильхам Алиев летит в Турцию

В Турции 14 мая состоится открытие второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Ризе-Артвин, построенной с использованием морской насыпи. В церемонии открытия примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает Anadolu.

Первые посадки в аэропорту совершат самолеты глав Турции и Азербайджана. После церемонии открытия Эрдоган даст ужин в честь Ильхама Алиева и других гостей.

Планируется, что аэропорт Ризе-Артвин будет обслуживать около 3 миллионов пассажиров в год.