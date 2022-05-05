Орбан сравнил санкции против России с атомной бомбой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не может поддержать новый пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде, включая эмбарго на импорт российской нефти, поскольку для его страны это «равносильно атомной бомбе», передает РБК-Украина.

«Это предложение Европейской комиссии будет равносильно атомной бомбе, сброшенному на венгерскую экономику. Венгрия готова вести переговоры, если увидит новое предложение, которое будет отвечать интересам страны», - заявил Орбан.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии направил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором он назвал принятие шестого пакета санкций ЕС против России исторической ошибкой.