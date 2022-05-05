Украина вызывает на допрос Шойгу и Медведева

Так, Медведева вызывают на 16, 17 и 18 мая к прокурору для участия в проведении допроса в качестве подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса страны, а также участия в проведении других процессуальных действий в рамках уголовного производства от 28 марта.

Шойгу на допрос как подозреваемого вызывают на те же даты. Отмечается, что он подозревается в совершении такого же уголовного правонарушения - совершение представителем власти, по предварительному сговору с группой лиц, публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Также на сайте Генпрокуратуры обнародованы сообщения о подозрениях и повестках о вызовах на допросы, в частности, спикера Государственной думы России Вячеслава Володина, председателя Совета федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, директора Национальной гвардии России Виктора Золотова.