Трамп хотел нанести ракетные удары по нарколабораториям в Мексике

Бывший президент США Дональд Трамп предлагал нанести ракетные удары по объектам в Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на экс-министра обороны Марка Эспера.

По его словам, Трамп поднимал идею бомбардировки нарколабораторий по меньшей мере дважды летом 2020 года. Он заявлял, что США должны "ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить лаборатории по производству наркотиков".

На возражения Эспера Трамп заявил: "Никто не узнает, что это были мы". "Мы могли бы просто запустить несколько ракет Patriot и тихо уничтожить лаборатории", - цитирует New York Times экс-президента.

Отмечается, что экс-глава Пентагона сначала предположил, что это шутка, но, посмотрев на президента, изменил свое мнение.