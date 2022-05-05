Россия не смогла перенаправить свой уголь из Европы в Азию

Европа в первый месяц весны снизила импорт российского угля почти в два раза — до 3 миллионов тонн. В частности, Великобритания сократила поставки на 50 процентов, Германия — на 70 процентов, Польша — на 6,3 процента. В дальнейшем ситуация будет ухудшаться — в апреле Евросоюз ввел эмбарго на поставки, действовать оно начнет с августа.

Экспорт российского угля в марте сократился на 5 процентов в годовом выражении, а в первом квартале — на 2,2 процента. После того как Европа начала отказываться от поставок из России, поставщики не смогли оперативно перенаправить товар в Азию, пишет «Коммерсантъ».

Поставки в Азию также сократились — до 7,3 миллиона тонн. Поправить статистику смогла Индии, которая купила в 2,2 раза больше угля — 848,8 тысяч тонн, а вот Китай, напротив, снизил потребление на 12 процентов, до 1,6 миллиона тонн. Общие показатели поддержали Турция — плюс 37 процентов, 1,5 миллиона тонн, а также «прочие страны дальнего зарубежья» — рост в 4,4 раза, до 3,7 миллиона тонн. Всего экспортировать удалось 15,7 миллиона тонн угля.

Ситуация на внешних рынках привела к замедлению добычи в стране. По данным Росстата, в марте падение составило 2,9 процента (37,1 миллиона тонн всех сортов угля). Однако доходы экспортеров энергетического угля в годовом выражении возросли — стоимость топлива в этом году была в три раза больше, чем в прошлом марте.

В середине апреля Минэнерго оценило падение экспорта с начала года в 9 процентов, причем по концу марта и апреля цифры превысили 20 процентов. Такие цифры приводил глава департамента угольной промышленности ведомства Петр Бобылев.