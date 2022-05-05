В Евросоюзе назвали сроки введения полного эмбарго на российскую нефть

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через девять месяцев, заявил Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете Il Messaggero.

При этом Джентилони отметил, что это только предложение. По его словам, более короткие сроки привели бы к "негативному влиянию на мировые цены на нефть", что противоречит европейским целям.

Он также отметил, что это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику, но "больше ударит по российской".