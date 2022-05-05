SOCAR эвакуировала сотрудников из-за непогоды

Производственное объединение «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилило меры безопасности на морских и наземных производственных объектах в связи с ухудшением погодных условий.

«В связи с резким изменением погодных условий, Азнефть усилило меры безопасности на морских и наземных производственных площадках, ограничило выполнение опасных работ, приняло соответствующие меры по охране здоровья людей в рамках трудовых норм», - говорится в сообщении службы SOCAR по связям с общественностью и коммуникациям.

По данным SOCAR, в рамках мер безопасности также была обеспечена эвакуация сотрудников. «Также по всем направлениям проводятся информационно-просветительские мероприятия. Текущая ситуация находится на постоянном контроле», - отмечается в сообщении.