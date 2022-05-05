Биткоин резко подешевел

Биткойн в ходе торговой сессии в четверг замедлил падение и торговался на уровне $35,9 тыс. (-9,84%). Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Курс биткойна снижался на 10,01%, до $35,935 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".