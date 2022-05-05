Лукашенко: Украину хотят расчленить

«Если Польша и другие европейские страны продолжат политику, направленную на постепенное «расчленение» Украины, русским, белорусам и украинцам вместе придется защищать ее рубежи». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Lenta.

По словам белорусского лидера, отдельные польские политики уже «точат сабли» и видят Западную Украину в составе своей страны. Он предсказал, что в далекой перспективе Москве, Киеву и Минску, возможно, придется вести боевые действия за эти земли.

«Уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого сдачи западных областей позволить не может», - заверил Лукашенко.

Ранее Польша опровергла обвинения в наличии планов присоединения Западной Украины. Власти республики сочли эти обвинения провокацией, направленной на подрыв сотрудничества между Варшавой и Киевом.