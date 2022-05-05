Глава МВД Эстонии заявил в Киеве: «Россия не должна выиграть войну»

«Россия не должна выиграть эту войну. Цена войны должна быть очень дорогой для России, и все виновные во вторжении в Украину должны быть наказаны. Крайне важно, чтобы Украина получила официальный статус страны-кандидата в Европейский Союз - Эстония полностью поддерживает это». Об этом в ходе визита в Киев заявил министр внутренних дел Эстонии Кристьян Яани.

Он отметил, что Эстония готова отправить в Украину саперов и спасателей, специализирующихся на обрушениях, а также специалистов в сфере идентификации жертв катастроф.

Глава МВД также подчеркнул, что Эстония готова направить в Украину группу спасения и помощи при катастрофах.

«Здесь есть места, где не осталось не разрушенных в ходе военных действий домов или участков. Помощь наших специалистов очень нужна в Украине», - сказал Яани.