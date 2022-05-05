Россия готовит «парад пленных» в Мариуполе

"Парад" украинских пленных, который планирует провести Россия в Мариуполе на 9 мая — это демонстративная насмешка над Женевской конвенцией. В 2014 году РФ организовала аналогичное "представление" в Донецке, а теперь собирается повторить свое военное преступление. С такими комментариями выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своем официальном аккаунте в Twitter.

"24 августа 2014 года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Спустя 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских", — сообщил Подоляк.

Советник главы ОП охарактеризовал действия России, как "демонстративную насмешку над Женевской конвенцией". Он также заявил, что Украина фиксирует каждого, кто унижает и пытает пленных.