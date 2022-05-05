Грозев: Окружение Путина не проинформировали о начале вторжения в Украину

Окружение Путина не было проинформировано, что он планирует полномасштабное вторжение в Украину. Об этом в беседе с Дмитрием Городном заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

«Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то вроде угроз войны, но реально – только «ДНР» и «ЛНР», - сказал Христо Грозев, ссылаясь на слова источника, близко знакомого с дочерью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.