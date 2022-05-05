Записал: Джейхун Наджафов, собкор 12:54

В последние две-три недели российская армия сосредоточила свои усилия на восточном направлении Украины, стремясь полностью овладеть Донбассом. И поначалу ее продвижение было ощутимым, но потом, как отмечают военные эксперты, в том числе американский политолог и журналист Дэвид Саттер, российская атака на Донбасс, или, как ее называют кремлевские руководители, «вторая фаза военной операции» выдохлась едва начавшись. Как заявил Саттер, комментируя haqqin.az эту самую «вторую фазу», пока очевиден лишь один факт, – относительно малый прогресс российских военных в Донбассе. И это несмотря на то, что переданное Украине западное тяжелое вооружение еще не прибыло в зону боев на востоке страны.

«Все это дает основания полагать, что российская армия сильно измотана, потеряла слишком много живой силы и военной техники на севере Украины, почему и не может организовать полномасштабное наступление. Во всяком случае никаких успехов в наступлении на донбасском направлении у россиян не наблюдается», - отмечает американский эксперт. Эффективным может считаться наступление в 14-15 км в день, указывает опытный военный журналист. Но ничего близкого к этому в Донбассе не наблюдается. «Армия России увязла в позициях на украинском востоке, - утверждает он. – Однако ни о какой смене целей вторжения в Украину в Кремле и речи идет. Москва по-прежнему стремится любым путем подчинить Украину – оккупировать ее территории и диктовать свою волю правительству Зеленского. Но такая миссия, судя по всему, не под силу армии Путина. Сейчас Москва старается максимально расширить зону оккупации восточно-украинских территорий, но даже эта задача, похоже, невыполнима для российских войск в их нынешнем состоянии. А как только украинцы начнут применять западное оружие, которое на порядок превышает показатели российского, у Вооруженных сил Украины появится возможность перейти в контрнаступление». Ситуацию в этой войне во многом определяют реальные проблемы в российской армии и ее неспособность преодолеть сопротивление украинцев. Более того, Саттер уверен, что изначально идея военного вторжения в Украину оказалась для Москвы нереализуемой. Судя по всему, предполагает он, у российского Генштаба был план захватить все черноморское побережье Украины с выходом в Приднестровье. Но эти мечты и планы становятся все более иллюзорными на фоне передачи Украине оружия НАТО и помощи Запада в целом. Военно-техническое обеспечение украинской армии очень скоро будет превосходить оснащение российской армии. Так что для Путина ситуация складывается далеко не оптимистичная.

Ну а готовность Болгарии и Польши предоставить Киеву свои танкоремонтные заводы и вовсе озадачила Москву, подчеркивает эксперт. Кремль расходует массу ракет на уничтожение украинской военной инфраструктуры, в частности на танкоремонтные заводы, а теперь получается, что Киев с помощью союзников достаточно быстро сможет восполнить свой военно-промышленный потенциал. Правда, в Кремле не раз угрожали ударить по западным странам, которые перейдут некую «красную черту» в поддержке Украины, но бомбить объекты на территории Польши и Болгарии означает, что Россия идет на прямое столкновение с Западом, а это будет иметь для Кремля непредсказуемые последствия. «Москве невыгодно сейчас нагнетать еще большую напряженность с Западом, который она не испугала бряцанием ядерным оружием. Америка и ее союзники просчитали все варианты ответа на возможные выпады России – от полного экономического эмбарго до военного отражения российских ударов. Самым эффективным способом снизить градус агрессивности России сочли в данной ситуации отказ от импорта российских нефти и газа. Да, это приведет к рецессии в западной экономике, но в случае нападения на территорию НАТО такое решение будет однозначно принято. Удар по какой-либо стране альянса - очень рискованный шаг, учитывая состояние российской армии и тяжелое экономическое положение РФ. Поэтому не думаю, что в Москве решатся на что-то подобное», - полагает Саттер. Что же касается возможного объявления в России мобилизации, то сейчас это может дать обратный эффект, уверен он. Всеобщая мобилизация парализует все стороны жизни страны, причем российская пропаганда недостаточно подготовила население к поддержке такого шага. «Несмотря на яростные проповеди о необходимости денацификации Украины, в российском обществе есть здоровый скептицизм в отношении властей и государства. Кроме того, мобилизация не решит проблемы российской армии в Украине. А вот более жесткие меры со стороны Запада, вплоть до полного эмбарго экономических отношений с Россией, решение взять под ружье все дееспособное мужское население страны, несомненно, вызовет. Вообще механизм санкций напрямую связан с военными решениями, которые принимают в Кремле. Чем больше РФ хочет усилить свою армию в Украине, тем сильнее будет санкционный пресс», - не сомневается Саттер.