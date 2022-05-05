Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию о том, что Россия может объявить полноценную войну 9 мая. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным партнерских спецслужб, у РФ есть намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – посмотрим", - отметил он.

По словам Шмыгаля, это будет подтверждением того, что РФ объявила войну цивилизованному демократическому миру.