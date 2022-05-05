«Челси» близок к продаже, соглашение ожидается уже сегодня Bloomberg
Английский футбольный клуб «Челси» близок к продаже. Российский олигарх Роман Абрамович может достичь соглашения с потенциальным покупателем уже сегодня. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, Абрамович близок к подписанию соглашения с американским консорциумом Boehly бизнесменов Тодда Боли, Хансйорга Висса и Марка Уолтера. Предполагается, что стороны могут достичь соглашения в пятницу, 6 мая.
Данное соглашение станет первым шагом к получению контроля над "Челси", поскольку одобрить продажу должны правительство Великобритании и Английская Премьер-лига.
Bloomberg отмечает, что представители консорциума Boehly и клуба пока не комментируют ситуацию.
На сегодня неизвестно, за сколько будет продан "Челси", но цена определенно превысит рекорд, который установила семья Глейзеров покупкой "Манчестер Юнайтед" в 2005 году за 865 млн долларов.