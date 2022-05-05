Английский футбольный клуб «Челси» близок к продаже. Российский олигарх Роман Абрамович может достичь соглашения с потенциальным покупателем уже сегодня. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, Абрамович близок к подписанию соглашения с американским консорциумом Boehly бизнесменов Тодда Боли, Хансйорга Висса и Марка Уолтера. Предполагается, что стороны могут достичь соглашения в пятницу, 6 мая.

Данное соглашение станет первым шагом к получению контроля над "Челси", поскольку одобрить продажу должны правительство Великобритании и Английская Премьер-лига.