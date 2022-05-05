В США хотят конфисковать многомиллионный особняк «суперминистра» Хачатряна

Пресс-служба Минюста США сообщает, что причина конфискации состоит в поданной гражданской жалобе на конфискацию, в которой утверждается, что особняк был приобретен на взятки, выплаченные армянским бизнесменом семье Гагика Хачатряна.

Министерство юстиции США инициировало процесс конфискации особняка площадью более 30 тысяч квадратных футов в районе Holmby Hills в Лос-Анджелесе, приобретенного семьей бывшего главы Комитета госдоходов, экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна, пишут армянские СМИ со ссылкой на американское ведомство.

«66-летний Хачатрян, известный как «суперминистр» из-за своих значительных полномочий, занимал пост председателя Комитета государственных доходов Армении с 2008 по 2014 год и министра финансов с 2014 по 2016 год. В жалобе, которая была подана в окружной суд США по центральному округу Калифорнии, утверждается, что бизнесмен Седрак Арустамян заплатил Хачатряну и его семье более 20 миллионов долларов взяток в обмен на благоприятный налоговый режим для его бизнеса. Взятки якобы были использованы для покупки недвижимости Holmby Hills, которая недавно была выставлена на продажу за 63,5 млн долларов», — говорится в сообщении.

Гагик Хачатрян и его сыновья обвиняются в Армении в получении взяток в нарушение Уголовного кодекса. В Армении также возбуждено уголовное дело против Арустамяна за дачу взяток.

Сообщается, что вопрос был расследован Евразийской целевой группой ФБР по организованной преступности (EOCTF) и Службой маршалов США. Генпрокуратура и Служба национальной безопасности Армении оказали важную помощь.