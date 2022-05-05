Служба Государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по информированию населения о правилах пожарной безопасности.

В связи с проведением международной регаты «Кубок Президента» по академической гребле, лыжам и каноэ на водохранилище, расположенном в поселке Суговушан, и в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кура» в городе Мингячевир сотрудники регионального управления Государственного пожарного надзора провели просветительские мероприятия на тему пожарной безопасности.

В ходе мероприятий была предоставлена обширная информация о правилах поведения во время возможных пожаров, а также подчеркнута важность правильного использования плана эвакуации. Также был проведен разговор о необходимости поддержания территории в чистоте, резервных выходов в постоянную эксплуатацию, противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии и оснащения первичными средствами пожаротушения.

На мероприятиях были наглядно продемонстрированы правила использования средств пожаротушения, даны ответы на вопросы.