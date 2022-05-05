В Черном море загорелись два российских фрегата «Буревестник» и «Адмирал Макаров». Об этом сообщает одесское издание Думская и рассказывает в своем Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Буревестник" был подбит украинской ракетой "Нептун" у острова Змеиный, пишут одесские журналисты.

Над этим районом акватории кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из оккупированного Крыма отправились спасательные суда.

"Адмирал Макаров", по словам Гончаренко, тоже был "наказан богом моря" в водах Черного моря.

"Знаете, есть такой "Адмирал Макаров". Так вот, ему тоже стало очень плохо – снова наказал бог моря. Еще один русский военный корабль не ушел "куда надо", но получил достаточно. И надеюсь, впоследствии тоже пойдет "куда надо", - поделился нардеп.