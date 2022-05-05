Shell продает свою российскую сеть АЗС. «Лукойл» может купить заправки

Нефтегазовая компания Shell анонсировала продажу своего заправочного бизнеса в России – более 370 АЗС в 28 городах по всей стране, пишет Forbes со ссылкой на источники.

По данным источников, потенциального покупателя уже нашли, однако сделка еще не закрыта. Отмечается, что Shell продает все автозаправки вместе с персоналом при условии, что работникам АЗС будут платить текущие зарплаты до конца года.

Как рассказали источники, среди потенциальных покупателей сети АЗС – «Лукойл».