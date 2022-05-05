Кремль опроверг Лукашенко: «спецоперация» в Украине идет по плану

«Спецоперация» России в Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко про затягивание военных действий в Украине.

«Операция идет по плану», - в очередной раз повторил Песков.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что не ожидал столь затяжного характера «спецоперации» России в Украине. «Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят россияне, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась», — сказал Лукашенко.