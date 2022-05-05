Партия Джонсона потеряла контроль над важными районами Лондона

Консервативная партия Великобритании премьер-министра Бориса Джонсона потеряла контроль над тремя важными советами Лондона, пишет Reuters.

Согласно информации, выборы в муниципальные, местные и региональные органы самоуправления прошли 5 мая. По частичным результатам подсчета голосов, консерваторы потерпели поражение в совете центрального района Вестминстер, где расположена большая часть правительственных учреждений, включая Минобороны, Минфин и МИД.

Отмечается, что контроль над этим советом партия удерживала с 1964 года. Кроме того, Лейбористская партия — основная оппозиционная сила королевства — оказалась сильнее в лондонских боро Уондсуэрт и Барнет.