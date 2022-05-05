В Кремле ответили, должен ли Лавров извиниться перед Израилем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по по поводу евреев, заявил, что Россия и Израиль продолжают доверительный диалог.

"Мы продолжаем наш доверительный дружественный диалог с израильскими друзьями. Президент на связи с господином Беннетом, они условились о продолжении контактов", - сказал Песков, комментируя инцидент со словами Лаврова и необходимость министру извиниться.

Песков не стал комментировать информацию о том, что президент РФ Владимир Путин, согласно заявлению пресс-службы премьер-министра Израиля, принес извинения в телефонном разговоре с Нафтали Беннетом за слова главы российского дипведомства о еврейском происхождении Адольфа Гитлера.

Журналисты в ходе разговора с пресс-секретарем напомнили, что в канцелярии израильского премьера сообщили об извинениях Путина, о чем не сказано в размещенном на сайте Кремля сообщении. "Разговор был действительно очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения", - отметил в ответ Песков.