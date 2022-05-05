Кремль о похищении Россией зерна в Украине

Кремль не располагает никакими данными о похищении Россией зерна у Украины, о чем заявили в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

«Мы не располагаем информацией, похоже на фейк. Скорее, фейком и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что россияне воруют зерно у украинских фермеров и вывозят его на «КамАЗах» в Крым. Позднее информацию повторили в ООН, обвиняя Россию в краже украинского зерна. Как заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик, почти 4,5 млн т зерна сейчас находится в украинских портах и на судах, но не могут быть вывезены из страны.