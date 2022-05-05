Россия наносит авиаудары по Запорожской области

«Российская армия начала активно применять ракетные и авиаудары по Запорожской области, в частности по городам Гуляйполе и Орехов также стреляет из артиллерии». Об этом заявил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации полковник ВСУ Иван Арефьев, передает «Украинская правда».

Накануне в Запорожской области заявили, что российские военные сменили тактику, пытаясь наступать на востоке Украины: они анализируют тактику Вооруженных сил Украины, ищут их слабые места, проявляют осторожность.